Москва, 3 августа, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Торговая сессия 3 августа открылась ослаблением российского рубля. По состоянию на 10:05 утра рубль потерял к доллару и к евро 0,15%. В паре с американской валютой рубль торговался на отметке 63,46, в паре с европейской — на отметке 73,52, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рубль слабеет уже несколько дней кряду, и тому есть целый ряд причин. Российская валюта лишилась практически всех факторов поддержки, которые были актуальны на прошлой и позапрошлой неделях. Так, завершился налоговый период, а дивидендные выплаты, которые поддерживали рубль еще буквально несколько дней назад, уже начинают работать в обратном направлении: нерезиденты конвертируют их в иностранную валюту», — пояснила эксперт.

Кроме того, не в пользу рубля говорит крепкий доллар — озвученные 1 августа намерения США дважды повысить процентную ставку до конца текущего года снижают привлекательность валют развивающихся стран. К слову, на днях Минфин РФ не сумел полностью разместить очередной выпуск ОФЗ.

«Однако противовесом 3 августа может выступить разве нефть. 2 августа баррель Brent проседал до 72 долларов, а сегодня он торгуется чуть выше, на уровне 73,3 долларов. Коррекция нефти может сдержать ослабление рубля. С учетом всех обстоятельств, можно предположить, что рубль в паре с долларом сегодня будет балансировать в диапазоне 63−64, в паре с евро — в диапазоне 73−74», — считает Кулакова.

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