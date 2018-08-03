Киев, 3 августа, 2018, 11:57 — ИА Регнум. У здания министерства энергетики и угольной промышленности Украины в Киеве проходит митинг шахтеров. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция Голодные шахтёры и их родственники

«Горняки шахты «Горная» прибыли к минэнергоугля», — написал глава Независимого профсоюза горняков.

По его словам, десятки шахтеров требуют выплатить задолженность по заработной плате.

Как ранее передавало ИА REGNUM, шахтеры на Украине регулярно бастуют из-за отсутствия зарплат, однако официальный Киев не торопится решать их проблемы.

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