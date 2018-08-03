Киев, 3 августа, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Решение национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии уголовного дела относительно экс-главы Национального банка Украины (НБУ) ВалерииГонтаревой было аннулировано апелляционным судом Киева, сообщает 3 августа «112 Украина».

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». Реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР Сыщик

Согласно сообщению, НАБУ начало расследовать отдых Гонтаревой на Мальдивских островах, поскольку средства, потраченные на отдых, не были задекларированы чиновницей. Однако выяснилось, что Гонтатерва потратила менее 250 прожиточных минимумов, а, значит, нет причин для создания «объективной стороны уголовного правонарушения».

Апелляционный суд Киева решил, что в НАБУ недостаточно ознакомились с делом Гонтаревой, и предписал возобновить расследование.

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Напомним, Гонтарева ушла с должности главы НБУ в апреле 2017 года, а официально ее уволили в марте 2018 года.