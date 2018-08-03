Рим, 3 августа, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Среди лидеров иностранных государств наибольшим доверием граждан Италии пользуются Ангела Меркель, Владимир Путин и премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает в пятницу, 3 августа, информагентство Ansa со ссылкой на данные социологического исследования Института Пиеполи.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Пантеон. Рим. Италия

Канцлеру Германии доверяют 64% граждан, президенту России и испанскому премьеру — по 45%.

Далее в рейтинге расположились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (по 41%), греческий премьер Алексис Ципрас (40%), президент США Дональд Трамп (29%) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (22%).