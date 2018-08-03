Москва, 3 августа, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Сложившаяся на сегодняшний день в России система продажи алкоголя вполне нормальна, не сдерживает никакой бизнес и стимулировать её развитие путём продажи спиртного через интернет не надо, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что министерство финансов внесло в правительство законопроект о легализации интернет-продаж алкоголя.

Цитата из х/ф «Левиафан». Реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия Дешёвая водка

«Интернет плох слабостью контроля, — пояснил Делягин. — Потому, когда вы покупаете, скажем, в интернет-аптеке лекарство, вы должны быть готовы к тому, что это может быть не совсем качественный медпрепарат. То же самое касается алкоголя. Когда вы покупаете в обычном магазине, то знаете, куда прийти с претензиями. Однако у вас может не быть такой возможности, если вы покупаете товар в Сети. Интернет-магазин может быть зарегистрирован в другом городе или в промзоне, куда вы просто не доедете, а если и доедете, то просто его там не найдёте».

Именно поэтому, как считает Делягин, легализация продажи алкоголя через интернет чревата рисками снижения качества.

«Однако, насколько мне известно, российские фирменные магазины рекламируют свои товары, в том числе алкогольные, через интернет, — добавил он. — Вы не можете купить их товар в Сети, но вы можете там его заказать, и к вам приедут (продавцы — прим. ИА REGNUM ). Но поскольку это уважаемые сети с хорошей репутацией, вопрос качества там не стоит. Однако одно дело, если это сетевой магазин с хорошей репутацией, и совсем другое, если это новенькая структура. Одно дело — купить мел вместо таблеток, а другое — купить не тот спирт. Поэтому я сдержанно отношусь к предложенным нововведениям, и мне кажется, что та система, которая сложилась сейчас, вполне нормальна и не сдерживает никакой бизнес. Кроме того, просто не следует стимулировать продажу алкоголя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, легализовать продажу алкогольных напитков через интернет в России могут уже с 2019 года. Соответствующий законопроект, разработанный Минфином РФ, на одобрение в правительство внёс первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Подчёркивается, что документ согласовали Минпромторг, Минкомсвязь, Минсельхоз и ФНС. С Минздравом и Роспотребнадзором Минфин подписал протоколы разногласий. Ведомства указали, что законопроект противоречит госполитике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем.