Ростов-на-Дону, 3 августа, 2018, 11:52 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в районе завода «Ростсельмаш» вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного сегодня, 3 августа, в 10:00. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России, площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. метров.

Ada Be Тушение пожара

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям уточнили, что по прибытию огнеборцев на объект, расположенный на улице Менжинского, 2, пламенем был объят ангар. К этому времени огонь распространился на площади 500 кв. метров. В течение получаса пламенем было охвачено 1,2 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — №3.

К ликвидации пожара было привлечено 44 человека, затем огнеборцам понадобилось подкрепление. Огонь ликвидируют 56 человек с помощью 18 единиц техники.

Согласно последним сведениям, пожар локализован, пострадавших нет.