Рим, 3 августа, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Правительство Италии продолжает борьбу с азартными играми: согласно утвержденному нижней палатой парламента страны «Декрету о достоинстве», на лотерейных купонах в обязательном порядке нужно будет писать «Вредно для здоровья», сообщает La Repubblica в пятницу, 3 августа.

Макс Бекман. Мечта о Монте-Карло. 1939

Мера разработана по аналогии с предупреждающими надписями на пачках сигарет. На лотерейных купонах и другой печатной продукции, связанной с азартными играми, площадь надписи, разъясняющей, что игры могут нанести вред здоровью, должна составлять не менее 20% от общей площади купона.

Другой пункт декрета повышает штрафы за нарушение запрета на рекламу азартных игр: минимальный штраф составляет теперь 50 тыс. евро.

Борьбы с азартными играми была одним из основных предвыборных обещаний одной из двух сформировавших коалиционное правительство партий-победительниц мартовских парламентских выборов — «Движение 5 звезд». Лидеры партии вслед за родительскими комитетами и экспертами-медиками говорят о недопустимо высоком уровне распространения азартных игр среди детей и молодежи.