Москва, 3 августа, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Места, где с наибольшей вероятностью может начаться Третья мировая война, перечислил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. Статью эксперта обнародовал «Военно-промышленный курьер».

Бёклин Арнольд. Война. 1897

По его мнению, военные конфликты и локальные войны обычно вспыхивают из-за обострения региональных противоречий, которые «западные и транснациональные элиты» используют в своих целях. При этом Сивков отметил, что вероятность возникновения Третьей мировой на данный момент является «относительно низкой».

По мнению эксперта, детонатором для начала Третьей мировой войны может послужить «рождение курдского государства» на территории Ирака и Сирии. Кроме того, отмечает Сивков, велика вероятность агрессии США, Израиля и НАТО против Ирана из-за возможного «возобновления ракетно-ядерной программы».

По его словам, продолжающийся военный конфликт в Йемене может стать еще одной проблемой для мирового сообщества.

«Этот (конфликт в Йемене) и другие конфликты в Африке в своей геополитической основе будут иметь противоборство Саудовской Аравии, США, с одной стороны, и Китая, Ирана — с другой», — отметил эксперт.

Сивков также отнес к «взрывоопасным регионам» Латинскую Америку (часть стран могут захотеть выйти из-под опеки США), Афганистан (Китай могут втянуть в военный конфликт), Арктику (где возможна борьба за передел сфер влияния), Корейский полуостров.

Эксперт также не исключил, что конфликт может разгореться между Японией и Россией из-за Курильской гряды, между Японией и Китаем за спорные острова, а также тайваньский вопрос.