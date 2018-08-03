Мюнхен, Германия, 3 августа, 2018, 11:15 — ИА Регнум. 31-летний полузащитник бокс-ту-бокс «Баварии» и национальной сборной Чили Артуро Видаль близок к переходу в «Барселону». На данный момент каталонский клуб считается фаворитом в борьбе за чилийца, обойдя миланский «Интер». Сумма трансфера может составить 25−30 млн евро.

DSanchez17 Артуро Видаль

По оценкам портала Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 35 млн евро.

В прошедшем сезоне Видаль принял участие в 22-х матчах Бундеслиги, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 13 раз и ничем не запомнился.

Данные игрока:

Рост: 180 см.

Вес: 75 кг.

Дата рождения: 22 мая 1987 года (31 год).

Город рождения: Сантьяго де Чили.

Сильные стороны: дальние удары, короткие и длинные передачи, выносливость, физические и природные данные, универсальность.

Слабые стороны: скоростные качества, верховые единоборства.