Калуга, 3 августа, 2018, 10:48 — ИА Регнум. В Калуге установлен преступник, совершивший насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней в 2004 году. Об этом 3 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM следователь-криминалист СУ СК России по Калужской области Павел Игнатов.

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По его словам, в ходе расследования было установлено, что в сентябре 2004 года около 22 часов 16-летняя калужанка возвращалась с прогулки домой по улице маршала Жукова. Внезапно на девушку напал неизвестный мужчина, который сдавил шею, отчего потерпевшая потеряла сознание, а затем злоумышленник совершил в отношении неё действия сексуального характера. После этого мужчина похитил сотовый телефон потерпевшей и скрылся. В сентябре 2004 года по данному факту было возбуждено уголовное дело, однако установить личность преступника не удалось.

Следователи не раз возвращались к данному делу, на причастность к совершению преступления отрабатывались лица, схожие по описанию с нападавшим, склонные к совершению аналогичных преступлений, но только в 2018 году современные технологии и методики экспертного исследования позволили вычислить личность преступника.

На одежде потерпевшей были обнаружены следы биологического материала нападавшего. Экспертно-криминалистическим центром областного УМВД была проведена генетическая судебная экспертиза, результаты которой показали, что следы принадлежат калужанину 1974 года рождения. В качестве образцов для экспертного исследования был взят биологический материал у матери и сестер обвиняемого.

Оказалось, что подозреваемый в изнасиловании мужчина был причастен к совершению четырех убийств, преступлениям против половой неприкосновенности и ряду хищений. В 2006 году в ходе силовой операции по его задержанию в одном из частных домов Калуги он пытался бежать, был ранен, а затем застрелился из пистолета.

Следствие полагает доказанной вину данного преступника в нападении на несовершеннолетнюю в 2004 году, поэтому, с согласия потерпевшей и родственников обвиняемого, принято решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого.

Напомним, в первом полугодии 2018 года следователями СУ СК России по Калужской области было раскрыто 18 преступлений, уголовные дела по которым были приостановлены в прошлые годы.