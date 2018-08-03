Ярославль, 3 августа, 2018, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославле вандалы сломали цветочную композицию, посвященную чемпионату мира по футболу — 2018. Об этом сказали корреспонденту ИА REGNUM в МБУ «Горзеленхозстрой».

Yarnews.net Поврежденная цветочная композиция в Ярославле

Композиция установлена на пересечении Московского проспекта и Суздальского шоссе. Утром 3 августа ярославцы обнаружили, что цифра «2» лежит на земле.

Десантники вчера, видимо, погуляли, потому что композиция была забетонирована, но вырвана с корнем. Вся композиция сделана из металлического каркаса, обтянутого поликарбонатом, забита плодородным грунтом, в него посажены цветы. К низу композиции приварены металлические штыри с закладными, и они забетонированы. Мы ее уже восстановили. Сейчас она стоит, и мы ее укрепляем», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Татьяна Кокорина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, это не первое происшествие с символами чемпионата в Ярославле. Ранее ветром сорвало огромный футбольный мяч, стоящий на клумбе в центре Красной площади.