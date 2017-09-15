Мадрид, 3 августа, 2018, 10:33 — ИА Регнум.

Зачастую владельцы компьютеров и смартфонов становятся жертвами шпионских программ, скачивая безобидные с виду расширения и приложения, пишет испанская газета ABC. Издание публикует небольшой список расширений для браузеров, которые на самом деле являются шпионскими программами, крадущими данные пользователей без их ведома.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Приложения в смартфоне

Согласно отчету AdGuard Research, наиболее страдают те, кто установил следующие расширения в браузеры Chrome и Mozilla Firefox — как минимум 11 млн человек по всему миру:

Block Site установили более 1,4 млн пользователей Chrome и 119 тыс. пользователей Mozilla Firefox; Popper Blocker — 2,2 млн и более 50 тыс. соответственно; CrxMouse — 410 тыс. пользователей Chrome.

Кроме того, AdGuard Research обнаружил шесть популярных опасных приложений для Android и iOS: Block Site, AdblockPrime, Speed BOOSTER, Battery Saver, AppLock и Clean Droid.

Все эти расширения и приложения представлены разработчиком Big Star Labs.«Это недавно зарегистрированная компания в Делавэре, поэтому ее трудно отнести к реальным бенефициарам. Это также делает практически невозможным отслеживание того, с кем они делятся своими данными», — говорится в отчете.

Национальная полиция Испании порекомендовала всем скачавшим подобные программы немедленно удалить их со своих устройств.