Биробиджан, 3 августа, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — это не панацея для решения проблем, связанных с пенсионным законодательством. Возраст повысят, но вряд ли удастся решить эту проблему так, чтобы к ней потом не пришлось возвращаться. Решение проблем в пенсионной системе России только за счет повышения пенсионного возраста — это неправильная постановка вопроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Еврейской автономной области, директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» Андрей Бялик.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

По его мнению, если сегодня решать проблемы в пенсионной системе страны, то только в пакете, полностью — должны быть обозначены все дальнейшие преференции, должен быть обозначен механизм трудоустройства. Через 5−10 лет люди 63−65 лет будут продолжать работать, а молодёжь не сможет трудоустроиться. Безработица может повыситься еще больше.

«Кроме того, стоит отметить, что Россия стремится к европейским стандартам, но сфера здравоохранения в нашей стране не дотягивает до Европы. Так, по статистике, в Еврейской автономной области средний возраст продолжительности жизни мужчины 59 лет, то есть мужчины не доживают до нынешнего пенсионного возраста 60 лет. Минздрав говорит, что средняя продолжительность жизни в России растет, но она не растет семимильными шагами и не будет в одночасье 67−70 лет. Также в стране большая смертность среди молодежи», — отметил эксперт.

Может быть, глобально в экономическом плане повышение пенсионного возраста оправданно, но надо к этой проблеме подходить, меняя в целом пенсионное законодательство. Нельзя только повышением возраста решить задачу, это называется разовым решением проблемы. Если повысить только возраст, не станет хорошо. Повышение пенсионного возраста может стать одним из критериев решения проблем в пенсионной системы страны, но эта мера не должна быть единственной.

«Законопроект сырой, его стоит отозвать из Государственной думы РФ, грамотно обсудить хотя бы в течение 2019 года. Время для обсуждения есть, ведь президент РФ Владимир Путин сказал, что деньги на выплату пенсий в ближайшие 10 лет есть. Значит, есть запас времени для обсуждения. Надо взвесить все «за» и «против», доработать документ, а затем принимать, чтобы решение пошло на пользу людям», — высказал свое мнение Бялик.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»