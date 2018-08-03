Банги, 3 августа, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Погибшие в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) российские сотрудники СМИ — Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев — понимали язык нападавших. Об этом сообщает Corbeau News со ссылкой на водителя съемочной группы, который остался жив.

(сс) Alllexxxis Банги. Центральноафриканская Республика

По словам мужчины, российские журналисты понимали нападавших, которые не говорили ни на местном языке, ни на французском.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в ЦАР были обнаружены тела убитых российских журналистов — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Преступление было совершено в 23 км от населенного пункта Сибю.

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