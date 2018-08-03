Пекин, 3 августа, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Чжидой Юйшу-Тибетского автономного округа провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Землетрясение

Землетрясение произошло около 9:34 по местному времени 3 августа, сообщили в Китайском центре сейсмологии (CENC). Эпицентр залегал на глубине 10 км по координатам 34,9 градуса северной широты и 92,33 градуса восточной долготы. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Отметим, что сейсмологи зафиксировали также 3 августа землетрясение магнитудой 5,6 в Тихом океане в районе севернее Курильских островов.