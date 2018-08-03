Ярославль, 3 августа, 2018, 09:46 — ИА Регнум. 3 августа на общегородском совещании в мэрии Ярославля глава города потребовал отчитаться о ходе ремонта «самой убитой дороги», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт проспекта Авиаторов

«Проспект Авиаторов — самая, наверное, убитая улица Ярославля. Хорошо что к ней приступили, знаю, что сейчас бортовой камень меняется, динамика какая? Когда начнет фреза работать, срезать этот асфальт и когда начнем укладывать выравнивающий слой ЩМА?» — спросил Владимир Слепцов.

Ответ подрядчика — «когда будет установлен бордюрный камень» — мэра не устроил.

«Как он будет установлен? Когда? Подрядчик здесь?» — поинтересовался Владимир Слепцов.

Подрядчик пообещал, что фреза выйдет на проспект Авиаторов 7 августа. По графику она будет снимать асфальт 10 дней, но было обещано, что уже на второй-третий день выйдет и асфальтоукладчик.

«Замечательно. Усильте работу. С асфальтом, насколько я знаю, все вопросы решены. С асфальтоукладчиками тоже. По Ленинградскому проспекту когда приступите?», — задал вопрос глава города.

Как выяснилось, это произойдет в те же сроки — 7−8 августа. Мэру пообещали, что в начале следующей недели приезжают дополнительные бригады.

Владимир Слепцов попросил усилить работы по Горвалу.