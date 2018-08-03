Москва, 3 августа, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Боевые возможности оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», стоящего на вооружении армии России, значительно расширены. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

mil.ru Расчет «Искандер-М»

«Теперь он (комплекс «Искандер-М») может уничтожать не только сухопутные цели, но и неподвижные морские», — сказал источник.

Он уточнил, что мишенями для комплекса «Искандер-М» могут стать корабли и суда, стоящие на рейде.

Читайте также: У армии России нет большой нужды в танках «Армата» — вице-премьер Борисов

А также: Новая российская бронетехника будет надежнее своих предшественников