Советский, Югра, 3 августа, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Главы семи поселений Советского района ХМАО сообщили о бедственном бюджетном положении правительству Югры. И просят встречи с первым заместителем главы региона Алексеем Шипиловым и председателем окружной думы Борисом Хохряковым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Додонов ИА Красная Весна Денег нет

Текст обращения опубликовал на своих страницах в социальных сетях депутат думы города Югорска Антон Пантин.

«В поселениях, входящих в состав Советского района, сложилась очень тяжелая финансовая ситуация, которая в скором времени может привести к обострению социально-политической напряженности», — сообщают главы поселений Малиновского, Агириш, Пионерского, Зеленоборского, Алябьевского, Советского и Коммунистического.

Практически во всех этих населенных пунктах отсутствуют градообразующие предприятия. Собственные доходы бюджетов поселений, включая дотации, финансово не обеспечивают элементарное содержание органов местного самоуправления и бюджетных учреждений.

«На сегодняшний день социально значимые расходы не обеспечены на 100%, как того требует администрация Советского района. В то же время ответственность за реализацию данных полномочий, качество и количество предоставляемых населению услуг по этим полномочиям полностью сохраняется за органами исполнительной власти поселений», — жалуются главы поселений Советского района.

И предлагают два варианта развития событий. Если выполнить социально-значимые расходы, то не будет исполнения заключенных контрактов. Либо исполняются контракты, но приостанавливается деятельность администрации и подведомственных учреждений — бюджетники уходят в отпуска без содержания.

«Как правило, основным источником к существованию в поселениях является реальная заработная плата, при этом основное место работы — работа в бюджетной сфере. Средняя заработная плата в наших поселениях едва обеспечивает потребности физического существования. Отправив работников в отпуска без содержания, оставляем людей без средств к существованию», — поясняют неприемлемость обоих вариантов главы поселений.

В департаменте общественных и внешних связей Югры в курсе жалоб на бюджетную обеспеченность территорий Советского района. Глава района Игорь Набатов регулярно докладывает губернатору ХМАО Наталье Комаровой о мерах, принимаемых для стабилизации экономической и финансовой ситуации. В марте 2018 года муниципалитет получил кредит в размере 149 млн рублей для частичного покрытия дефицита бюджета.

Отметим, что в этом районе в начале 2018 года разгорелся скандал с хищением 21 млн рублей через муниципальный фонд «Жилище». Арестован бывший глава Советского района. Его заместитель был осуждён на четыре года условно за злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, присвоение и растрату чужого имущества, а также нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере. Он осуждён на четыре года условно и обязан выплатить три миллиона рублей государству.