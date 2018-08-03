Иркутская область, 3 августа, 2018, 08:41 — ИА Регнум. На Байкале сейчас — разгар туристического сезона. Но от наплыва нечистоплотных туристов страдают не только самые популярные места, такие как Листвянка, Сахюрта и Ольхон, но и труднодоступные населённые пункты. О том, что творится в столетнем посёлке Большие Коты, сообщает babr24.com.

Цитата с сайта babr24.com Свалка в прибайкальском посёлке Большие коты

Чтобы добраться из Листвянки до Больших Котов, нужно пройти 20 километров пешком или добраться туда по воде. Но даже такой сложный маршрут не спасает территорию от наплыва туристов.

«На 1 августа 2018 года посёлок завален мусором. Как оказалось, его оттуда просто не вывозят. Ответственным лицом является администрация Листвянки, но она сообщает, что на вывоз мусор у них денег нет», — пишут иркутские коллеги.

По их словам, нечистоты в итоге оказываются не только на территории всего посёлка, но и за ним — на территории Прибайкальского национального парка. Особенно это удручает научных сотрудников, приезжающих в Большие Коты на биостанцию: ведь это место уже почти 100 лет считается научным посёлком.

Как уже сообщало ИА REGNUM, активное освоение туротраслью берегов Байкала происходит в течение двух последних лет. По наблюдению местных жителей, тому способствует ослабление рубля и весьма лояльное отношение местной власти к бизнесменам из Китая: под предлогом строительства жилых домов они возводят сотни гостиниц, куда потом везут своих же туристов. Чистоплотность граждан Поднебесной, как говорят, крайне низка. Это обстоятельство послужило поводом многочисленных заявлений и петиций.