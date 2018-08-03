Ярославль, 3 августа, 2018, 08:25 — ИА Регнум. В Ярославле часть территории, прилегающей к Осташинскому клабдищу, зарезервируют под захоронения на случай войны. Об этом на публичных слушаниях заявил директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Александр Скворцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Кладбище

Мэрия Ярославля вышла с проектом изменения в генеральный план города, который предполагает расширение зоны кладбища. Против этого на слушаниях выступил председатель комитета общественного самоуправления «Промышленный» Евгений Перцев.

«На сегодняшний день территория Осташинского кладбища уже превышает 90 га, хотя разрешенная площадь 40 га. В два с лишним раза превышена площадь. Там нарушено все, что можно», — сказал Евгений Перцев.

Перцев считает, что кладбище представляет опасность для ярославцев из-за высоких грунтовых вод, глинистого грунта и уклона в сторону реки Которосли. Недалеко от кладбища находится и микрорайон «Промышленный».

Представители мэрии в ответ заявили, что территория кладбища расширяться не будет. Речь идет о резерве.

«Эта территория резервируется на случай войны под воинское захоронение. Территория под это выделяется незначительная. Она не рассматривается как общая территориия кладбища», — сказал директор департамента архитектуры Александр Скворцов.

Проблема городского кладбища стоит в Ярославле остро: территория на Осташинском кладбище заканчивается, место для нового кладбища пока не найдено.