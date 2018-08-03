Екатеринбург, 3 августа, 2018, 08:26 — ИА Регнум. В ходе гидравлических испытаний тепловых сетей в Екатеринбурге выявлено 25 повреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании».

Ржавые трубы

«Выявлено 25 повреждений в районе улиц: Фурманова — Фрунзе, Вайнера — Попова, Шейнкмана, Чайковского, Красноармейская, Бебеля, Ключевская, Сиреневый бульвар, Победы, Бакинских комиссаров, М. Сибиряка, Волгоградская, Надеждинская, Чистопольская», — уточнили в пресс-службе компании.

На данный момент ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений. Более того, централизованные опрессовки с отключением горячего водоснабжения (ГВС) завершены, и впоследствии будут проводиться локальные гидравлические испытания отдельных участков при помощи специальной техники без ограничения подачи ГВС.

Как сообщало ИА REGNUM, гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2018−2019 годов в Екатеринбурге проходили в два этапа. Первые опрессовки прошли в конце мая, сразу после завершения отопительного сезона. Тогда гидравлическим испытаниям подвергли обратные трубопроводы. С 31 июля по 3 августа проходили опрессовки магистральных и разводящих подающих трубопроводов.