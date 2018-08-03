Лондон, 3 августа, 2018, 08:04 — ИА Регнум. В качестве наиболее правдоподобной версии массового исчезновения судов в знаменитом Бермудском треугольнике следует принять версию о гигантских «волнах-убийцах», считают британские учёные из университета Саутгемптона. Об этом пишет газета Daily Star.

Радуга. Бермудский треугольник

По предположению исследователей, в указанном районе могли перемещаться с большой скоростью возникающие при определённых условиях волны высотой до 30 метров. Также в качестве версии рассматривается вариант «сдвоенных» волн, попав на которые носом и кормой корабли «переламываются пополам».

Напомним, Бермудским треугольником принято называть район Атлантического океана, в котором ранее якобы отмечались различные аномальные явления, в том числе бесследное исчезновение кораблей и даже самолётов.

Следует добавить, что версия британских учёных о «волнах-убийцах» не отвечает на вопрос о причинах гибели в 1945 году звена из пяти бомбардировщиков-торпедоносцев типа «Эвенджер», чьё исчезновение в указанном регионе принято считать наиболее известным случаем проявления неких «аномальных свойств» Бермудского треугольника.