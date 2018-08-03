Киев, 3 августа, 2018, 07:53 — ИА Регнум. На Украине начнут активно внедрять в сознание школьников миф о «голодоморе 1932−1933 годов», сообщает 3 августа «112 Украина».

Геббельс. Советская карикатура

Согласно сообщению, в этих целях министерство образования и науки Украины и так называемый национальный музей «Мемориал жертв голодомора» подписали особый меморандум. Стороны договорились, что будут готовить «научно-методическую базу» для средней и высшей школы с целью широкого изучения мифа о «голодоморе».

Читайте также: Спикер украинского парламента: мы рассчитываем на признание «голодомора»

Напомним, в 1932—1933 годах на территории СССР начался голод из-за неурожаев и неудачных решений советского руководства. Украинские националисты и русофобы подают этот период как «голодомор», хотя никаких реальных фактов, доказывающих желание советского правительства уничтожать жителей Украины, нет.