Кемерово, 3 августа, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Из СИЗО №1 в больницу попал экс-начальник главка МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов (генерал-майор), обвиняемый в халатности и растрате по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил в Кемеровском облсуде.

Больничный коридор

По словам источника, справка из СИЗО №1 о госпитализации Мамонтова уже поступила в суд. О причинах госпитализации генерал-майора не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 г. в Кемерове произошло возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня». Потушить пламя пожарным удалось лишь к утру 26 марта. В результате инцидента погибли 60 человек, из которых 37 — дети. На сегодняшний день по данному делу арестовано 11 фигурантов.

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