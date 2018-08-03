Токио, 3 августа, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Присутствие в районе спорных островов Лианкур (Такэсима — японское название, Токто — корейское название) южнокорейского судна стало очередным поводом для недовольства со стороны Японии. Об этом сегодня, 3 августа, на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Kim Ji Ho Острова Лианкур

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По данным кабинета министров Японии, судно под флагом Южной Кореи находилось в этом районе с 1 по 2 августа и не покидало его, несмотря на ряд предупреждений со стороны японской береговой охраны. В Японии сочли ведение исследовательской деятельности в районе спорных островов без согласия Токио «неприемлемым».

"Мы выразили протест по дипломатическим каналам», — цитирует ТАСС заявление Ёсихидэ Суга.

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Как сообщало ИА REGNUM, Япония уже не первый раз выражает протест Южной Корее по поводу спорных островов. Так, в апреле 2018 года предметом дипломатических разногласий между Токио и Сеулом стали тортики с изображением единой Кореи и спорных островов к планируемому ужину президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Японское руководство возмутило, что ужин двух корейских руководителей будет украшен десертом, на котором изображены острова Такэсима (по-корейски Токто), которые в Токио считают японскими. Ранее, в январе 2017 года, власти Японии выступили против использования названий спорных островов Лианкур на сайте Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

Напомним, Токио претендует на острова Лианкур (Такэсима — японское название, Токто — корейское название) после обретения Южной Кореей, которая ранее была японской колонией, независимости в 1945 году. Оспариваемая группа островов расположена в западной части Японского моря между Корейским полуостровом и Японией. Сейчас острова Лианкур находятся под контролем Вооруженных сил Южной Кореи. При этом Токио считает острова частью своей территории, а их принадлежность Южной Корее называет «незаконной оккупацией».