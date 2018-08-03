Кемерово, 3 августа, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Апелляционная жалоба фигуранта дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» — экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева, касавшаяся обжалования его содержания под стражей, оставлена без удовлетворения. Об этом сообщили 3 августа в Кемеровском областном суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово

Отмечается, что суд отказал адвокату Терентьева в просьбе заменить её подзащитному содержание под стражей на домашний арест.

«Жалобу оставить без удовлетворения», — гласил вердикт судьи областного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ арестовано 11 фигурантов. Возгорание в «Зимней вишне» произошло 25 марта, пламя вспыхнуло на верхнем этаже центра, там, где была расположена детская игровая комната и кинозалы. Потушить пламя пожарным удалось лишь к утру 26 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, из которых 37 — дети.

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