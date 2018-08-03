Казань, 3 августа, 2018, 07:29 — ИА Регнум. За счёт средств бюджета Татарии для нужд государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения», с 23 ноября 2016 года возглавляемого братом главы региона Рифкатом Миннихановым, закупят 23 легковых автомобиля белого цвета и 2018 года выпуска. Общая сумма закупки превышает 23,5 млн рублей, аукцион пройдёт 27 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автомобили

Начальная цена единого лота — 23 586 845 рублей. Таким образом, за единицу товара цена составит 1 025 515 рублей. Поставку, по условиям тендера, победитель должен произвести в течение 30 дней с момента заключения контракта.

В технической документации уточняется, что автомобили должны быть седанами белого цвета 2018 года выпуска с бензиновым двигателем и вместимостью не менее пяти мест.

В составе комплектации должны быть электроподогрев передних сидений, аудиосистема CD/MP3 + AM/FM на шесть динамиков, 3,5 матричный дисплей, USB/AUX/, включающая Bluetooth и голосовое управление на русском языке, центральный замок с дистанционным управлением, иммобилайзер, кондиционер, набор автомобилиста, светодиодная сигнально-громкоговорящая установка, цветографические схемы на автомобиле согласно ГОСТ Р 50 574−2002.

Напомним, в конце июня 2018 года данное госучреждение проводило крупный аукцион на строительство административного здания ГИБДД на улице Чапаева в г. Елабуга. Победителем стало ООО «Казанская строительно-сервисная компания». Сумма контракта с начальных 28 279 577 рублей в результате торгов с двумя участниками снизилась до 27 572 587,55 рубля.