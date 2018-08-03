Вашингтон, 3 августа, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий введение новых ограничительных мер против Российской Федерации, предложили американские сенаторы Боб Менендес, Боб Кардин, Джин Шахин, Джон Маккейн, Линдси Грэм и Кори Гарднер. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

«Законопроект… получил название «Акт о защите безопасности США от агрессии Кремля», — передает вещатель.

В частности, документ предусматривает разные меры — от исследования личного состояния главы РФ Владимира Путина до продления ограничений на импорт РФ урана.

Так, новый законопроект предусматривает санкции против российских политиков и бизнесменов. Также сенаторы предлагают принять меры в отношении «суверенного долга РФ».

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев заявил, что возможное ужесточение санкций против РФ по предложению американских сенаторов говорит об ужесточении геополитического стресса внутри США.

Читайте также: «Попахивает безумием»: эксперт оценил проект очередных санкции США

А также: Шхагошев: Новые санкции сенаторов США бьют «в никуда»