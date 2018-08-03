Эрбиль, Ирак, 3 августа, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Соединенные Штаты подтвердили свое желание оказывать помощь вооруженным силам Иракского Курдистана, сообщает 3 августа Kurdistan.ru.

U.S. Army Флаги Курдистана и США

Данное заявление сделал глава управления по вопросам координации в сфере безопасности США Шон Дженкинс. Высокопоставленный американский военный отметил важную роль пешмерга в борьбе с террористами в Ираке.

Напомним, США и Иракский Курдистан долгие годы являются тесными партнерами. Несмотря на то, что Вашингтон не оказал курдам поддержку в реализации итогов референдума о независимости, прошедшего в сентябре 2017 года, сотрудничество между сторонами продолжается.