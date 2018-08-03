Москва, 3 августа, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Юрий Мартынов скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили 2 августа в Государственном театре киноактёра.

Цитата из к/ф «Адъютант его превосходительства». реж Евгений Ташков. 1969. СССР Юрий Мартынов в роли связиста

Родился Юрий Федорович Мартынов 4 мая 1934 года, в 1958 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве, спустя два года устроился на службу в Театр-студию киноактера (сегодня — Государственный театр киноактера), где и служил вплоть до 2018 года.

Юрий Мартынов сыграл в более чем 120 кинолентах, в том числе в таких любимых зрителями картинах, как «Дело было в Пенькове», «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители» и во многих других. Чаще всего он играл роли второго плана и эпизодические.

Также артист принимал участие в дублировании кинокартин зарубежного производства, в том числе он участвовал в дубляже картины режиссёра Жан Жиро (Франция) «Жандарм в Нью-Йорке», ленты польского режиссёра Леонарда Бучковского «Марыся и Наполеон» (1966 год), фильма итальянского режиссёра Руджеро Деодато «Женщины и берсальеры» (1968 год) и многих других.

В театре отмечают, что создать потрясающие образы в кинофильмах Юрию Фёдоровичу позволили природные данные и артистический темперамент вкупе с силой характера. Известный актёр являлся членом гильдии актеров Союза кинематографистов России.

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