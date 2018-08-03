Турин, Италия, 3 августа, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Фанаты «Ювентуса» освистали защитника Леонардо Бонуччи, который вернулся в туринский клуб из «Милана». Об этом сообщает ANSA.

Clément Bucco-Lechat Леонардо Бонуччи

Бонуччи играл в составе «Ювентуса» с 2010 по 2017 год. После этого перешёл в «Милан» за €40 млн. Причиной перехода, по данным итальянской прессы, был конфликт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Спустя сезон «Ювентус» выкупил контракт Бонуччи за €35 млн. Официальная презентация Бонуччи в качестве игрока «старой синьоры» состоится 3 августа.