Гуанчжоу, Китай, 3 августа, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Новый воздушный маршрут запущен между городом Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун на юге страны и вторым по величине городом Израиля Тель-Авивом, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Brücke-Osteuropa Аэропорт Гуанчжоу

В общей сложности три рейса будут осуществляться между городами еженедельно самолетами Boeing 787, сокращая время поездки между ними до одиннадцати часов, сообщил китайский авиаперевозчик Hainan Airlines, обслуживающий новый рейс. Таким образом, этот рейс стал первым, напрямую соединяющим Гуанчжоу и Тель-Авив.

Напомним, что ранее компанией было запущено два воздушных маршрута между Тель-Авивом, Пекином и Шанхаем в 2016 и 2017 годах соответственно. За первые пять месяцев 2018 года число пассажиров, путешествующих между Израилем и Китаем достигло 80 тыс. человек, что почти на 100% больше, чем за тот же период 2016 года. Ожидается, что с открытием нового маршрута это количество увеличится до 220 тыс.