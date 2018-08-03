Тюмень, 3 августа, 2018, 06:36 — ИА Регнум. В Тюменской области величина прожиточного минимума во II квартале 2018 года составила 10 тыс. 789 рублей. Это на 3% больше, чем в предыдущем квартале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На сайте правительства региона опубликован размер прожиточного минимума во II квартале 2018 года и для отдельных категорий граждан. Для трудоспособного населения Тюменской области утвержден минимум в размере 11 тыс. 342 рубля, для детей — 11 тыс. 100 рублей, для пенсионеров — на уровне величины прожиточного минимума пенсионера за II квартал 2018 года по РФ.

Отметим, что проектом приказа Минтруда РФ предполагается установить прожиточный минимум в России за II квартал 2018 года на душу населения в размере 10 тыс. 444 рубля, для трудоспособного населения — 11 тыс. 280 рублей, пенсионеров — 8 тыс. 583 рубля, детей — 10 тыс. 390 рублей. Таким образом, величина прожиточного минимума в России за II квартал 2018 года по сравнению с I кварталом 2018 года увеличится на душу населения и для трудоспособного населения на 4%.

Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается для определения планки денежных доходов населения при социальных выплатах.