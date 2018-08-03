Казань, 3 августа, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Две мотолодки и 17 земельных участков под жилищное строительство, принадлежащих основателю некогда крупнейшего строительного холдинга Татарии, соучредителю ряда стройкомпаний Евгению Королькову, который еще год назад был признан банкротом, будут проданы с открытых торгов 9 августа. А через сутки после этого, 10 августа 2018 года, финансовый управляющий отчитается перед кредиторами о ходе этапа реализации имущества должника. Среди основных кредиторов Королькова — обанкроченный «Татфондбанк», санируемый «Тимер банк» и ООО «Залесный Сити», перед которыми бизнесмен выступал поручителем по долгам третьих лиц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Торги

Евгений Корольков в 2017 году, на момент подачи иска о своём банкротстве, также входил в состав совладельцев ООО «НефтеТрейдСервис», которое владеет долей в 9,96% в другом обанкроченном банке Татарии — «ИнтехБанке». На сегодня единственным владельцем ООО является Винера Мазитова. Также Корольков, по данным ЕГРЮЛ, был ранее зарегистрирован как глава крестьянского (фермерского) хозяйства, был в числе соучредителей ООО «Жилой комплекс», ликвидированного ЗАО «Интертерминал» и ныне обанкроченного строительного ООО «Компания «Феникс». Последняя, в свою очередь, выступила соучредителем сразу десятка юрлиц, в числе которых — ОАО «Центральный рынок Казани», несколько ТСЖ, ООО «Строительная компания «Оримекс-Сувар» и другие.

В Арбитражный суд Татарии Евгений Корольков обратился самостоятельно 15 сентября 2017 года, заявив, что не имеет возможности погасить имеющуюся у него задолженность в размере 594 937 363,9 рубля. 10 октября, минуя стадию реструктуризации задолженности, суд перешёл к этапу реализации имущества. На тот момент основной долг бизнесмена превышал 576,066 млн рублей, остальная же сумма — проценты и неустойка.

«Указанная задолженность образована из обязательств должника по договорам поручительства перед ПАО «Тимер Банк» в размере 50 000 000 рублей 1 копейки, ПАО «Татфондбанк» в сумме 208 331 620 рублей 29 копеек, OOO «Залесный Сити» в размере 336 605 743 рублей 53 копеек», — отмечалось в материалах суда и уточнялось, что на тот момент Корольков был «трудоустроен в OOO «НефтеТрейдСервис», размер средней ежемесячной заработной платы составляет 230 000 рублей».

По сведениям из материалов суда, в октябре досрочно были отменены обеспечительные меры в виде временного запрета на выезд за пределы страны. Это потребовалось в связи с необходимостью отбыть на лечение в зарубежную клинику в Тель-Авиве — «в период с 21.10.2017 по 31.10.2017 года Корольков Е.А. по медицинским показаниям вынужден будет покинуть Российскую Федерацию».

В ноябре 2017 года в состав кредиторов были включены требования «Тимер банк», который на тот момент санировала аффилированная с экс-председателем правления «Татфондбанка» компания «Новая нефтехимия». Сумма претензий банка составила почти 50 млн рублей фигурировала в договоре поручительства по долгам третьего лица. Оспорить договор поручительства финансовый управляющий не смог, и требование попало в реестр кредиторов. Позднее в реестре появилось и ООО «Залесный Сити» с претензиями на более 300 млн рублей, и «Татфондбанк», разбивший сумму на несколько частей.

Претензии ТФБ, который ещё в марте 2017 года лишился лицензии, а в апреле был обанкрочен, возникли по кредитам ООО «Роял Тайм Групп». Последнее выступает соучредителем оператора игорной зоны «Азов-Сити», а единственным участником его самого является кипрская GUCEN ENTERPRISES LTD.

Именно по долгам этого ООО и поручился Евгений Корольков.

«Между ПАО «Татфондбанк» и ООО «Роял Тайм Групп» заключен кредитный договор КК 01/16 от 28.03.2016 года «Лимит выдачи», в соответствии с которым банк предоставил заемщику кредит в размере 150 000 000 рублей», «В обеспечение исполнения обязательств, вытекающих из договора кредита между ПАО «Татфондбанк» и Корольковым Е. А., был заключен договор поручительства», — отмечается в материалах суда.

Процедура продажи имущества бизнесмена Королькова продлится до 10 октября 2018 года. В июле 2018 года уже была реализована его доля в ООО «Жилой комплекс». 50% доли ушли Алексею Тимошенко — гендиректору ООО — за 5 тыс. рублей.

На продажу в рамках августовских торгов выставлены две мотолодки «Казанка 5М4» с начальной ценой 81 тыс. рублей и 17 земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, которые находятся в Нармонском сельском поселении Лаишевского района Татарии. Начальная цена этого лота — 16 749 000 рублей. Участки Корольковым были приобретены в 2012 году.