Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2018, 05:39 — ИА Регнум. Уголовное дело участника группы Backstreet Boys Ника Картера, подозреваемого в сексуальном насилии, передано в прокуратуру Лос-Анджелеса, сообщает Fox News.

Krystaleen Группа Backstreet Boys (Ник Картер — крайний слева)

Ранее полиция города Санта-Моника начала расследования по факту возможного сексуального насилия, которое мог совершить участник группы в 2003 году. Имя потерпевшей не разглашается, однако СМИ выдвигают в качестве одной из версий заявления певицы Мелиссы Шуман в ее блоге, где она сообщила об изнасиловании, произошедшем 15 лет назад.

Шуман заявила, что сохраняла молчание все эти годы из-за отсутствия достойной защиты. И якобы решилась рассказать обо всем после того, как узнала об еще одной подобной истории с участием Ника Картера.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля шестеро женщин обвинили главу медиакорпорации CBS Лесли Мунвса в сексуальных домогательствах. При этом отмечается, что сам Мунвс активно помогал движению #MeToo (движение против сексуального насилия, получившее известность после скандала с участием голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна), однако это не спасло его самого от обвинений.