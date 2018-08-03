Харбин, Китай, 3 августа, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Разработанный в Китае лёгкий гражданский вертолет AC312E успешно прошел испытательный полет с проверкой на стабильность, ключевого теста при испытании такого рода техники, сообщили в Авиационной промышленной корпорации Китая (AVIC), занимающейся созданием машины, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

George Chernilevsky Вертолёт

В общей сложности за 18 часов испытаний в гражданском аэропорту города Цзямусы в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая модель прошла множество воздушных тестов, включая проверку на стабильность и качество работы системы охлаждения двигателей. AC312E является лёгким двухдвигательным вертолетом, разработкой которого занималась компания AVIC Hafei в городе Харбине, столице провинции Хэйлунцзян. Максимальная взлётная масса машины достигает 4,25 тонны при максимальной полезной нагрузке 1,7 тонны. В машину вмещается до девяти пассажиров.

Отмечается также, что серия вертолетов AC312E может быть расширена еще четырьмя специальными моделями для медицинских служб, поисково-спасательных операций, сферы бизнеса и правоохранительных органов, сообщил разработчик.

Компания AVIC является одной из ведущих мировых компаний-производителей вертолетов. За свою историю она выпустила более 50 моделей в 12 сериях при годовом производстве более 300 машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2018 года корпорация AVIC также провела первые боевые испытания ударного военного вертолета Z-19E, неофициальное название которого «Коршун».