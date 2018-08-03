Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2018, 03:47 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Тихом океане в районе севера Курильских островов, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

NASA Парамушир. Снимок из космоса

Эпицентр землетрясения находился к востоку от острова Парамушир. По данным, зафиксированным сейсмологами, подземные толчки начались в районе 10 часов вечера 2 августа. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля у побережья Камчатки в 217 км к востоку от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,4. Пострадавших и разрушений не было, угроза цунами не объявлялась.