Вашингтон, 3 августа, 2018, 03:45 — ИА Регнум. Находящаяся в заключении в США гражданка России Мария Бутина не может связаться с родителями по телефону из-за, как объясняет тюремная администрация, «технических трудностей», сообщили в пресс-службе посольства РФ в США.

В американской тюрьме

Комментируя результаты очередного посещения Бутиной российскими дипломатами, пресс-служба отметила, что она «стойко переносит тяготы, пытается к ним адаптироваться».

«На состояние здоровья не жалуется, однако ее обращения за стоматологической помощью игнорируются», — отметили в дипмиссии.

В посольстве заявили, что теперь у Бутиной есть возможность звонить по телефону.

«Вместе с тем связаться с родителями пока не удалось — тюремная администрация ссылается на некие «технические трудности», — сообщили в посольстве.

Напомним, Бутина 19 дней находится в неволе в США. Ее обвиняют в том, что она как иностранный агент не зарегистрировалась в американском минюсте. Также ее обвиняют в сговоре против американских национальных интересов.