Вашингтон, 3 августа, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Спецпрокурор США Роберт Мюллер отправил запрос на проведение допроса российского поп-певца Эмина Агаларова, сообщает NBC News со ссылкой на адвоката исполнителя.

Vugarİbadov Эмин Агаларов

«Переговоры ведутся. Непонятно, чем это все закончится», — прокомментировал адвокат Скотт Балбер.

Отмечается, что причиной вызова Агаларова на допрос является его присутствие на собрании в Trump Tower в 2016-м. Также телеканал сообщает, что отец и сын Агаларовы были партнерами Trump Organization в проведении конкурса «Мисс Вселенная — 2013» в Москве.

Балбер не сообщил, собирается ли Мюллер вызвать на допрос отца музыканта Араса Агаларова, владельца группы компаний Crocus Group.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявил, что президент США Дональд Трамп желает лично ответить на более чем четыре десятка вопросов по «русскому следу» спецпрокурору Роберту Мюллеру, в том числе и на вопросы касаемо связей Trump Organization с российскими гражданами и компаниями.