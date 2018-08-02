Москва, 3 августа, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Три москвички, обвиняемые в жестоком убийстве своего отца, арестованы до 28 сентября, сообщили в пресс-службе Останкинского суда Москвы.

Арест

На заседании суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста сроком два месяца — по 28 сентября включительно.

Напомним, сестры обвиняются в расправе над отцом, 57-летним жителей Москвы. Тело москвича обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе 27 июля.

Дочери признали свою вину, объяснив, что убитый издевался над ними. Как ранее сообщало ИА REGNUM, юрист Анастасия Рагулина считает, что сестры могут быть лишены свободы на срок от восьми до двадцати лет с дополнительным ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.