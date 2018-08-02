Вашингтон, 3 августа, 2018, 01:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге ушла от прямого ответа на вопрос журналиста, являются ли СМИ «врагами народа», как это неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Voanews.com Сара Сандерс

Вопрос пресс-секретарю задал журналист CNN Джим Акоста, поинтересовавшийся, реально ли СМИ являются «врагами народа», по мнению администрации президента США.

«Это иронично, Джим, что не только вы и СМИ атакуете президента за его риторику и снижаете уровень дискуссии в нашей стране. Неоднократно, неоднократно СМИ начинали адресные атаки без какого-либо обоснования лишь для того, чтобы возбудить ярость. СМИ атаковали и лично меня по ряду случаев, включая, кстати, и вашу медиасеть, которая заявила, что меня должны бы приговорить к пожизненному заключению или же придушить», — заявила Сандерс в ответ журналисту.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал фейковые СМИ «врагами народа» в своем Twitter и призвал сотрудников спецслужб или государственных органов не делиться инсайдерской информацией с такими СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля прошла встреча издателя американской газеты The New York Times Артура Грегга Сульцбергера и президента США Дональда Трампа, в ходе которой издатель призвал американского лидера прекратить нападки на журналистов, так как это может привести к разжиганию насилия в адрес журналистов.