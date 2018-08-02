Кишинёв, 3 августа, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Переговоры российского и американского президента в Хельсинки оставляют надежду на разрешение приднестровской проблемы, заявил молдавский лидер Игорь Додон, передает телекомпания Accent.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Комментируя ситуацию со статусом Приднестровья, молдавский президент заявил, что «хорошим сигналом» является минувшая встреча американского и российского лидеров в Хельсинки.

«Это хорошее начало», — сказал Додон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что решение Европейского суда по правам человека, который обязал Москву выплатить компенсацию более двух миллионов евро в пользу молдавских фермеров, надо считать чисто политическим.

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