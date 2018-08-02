Каракас, 3 августа, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Конституционная ассамблея Венесуэлы одобрила закон о легализации бизнеса по обмену валюты в стране, ранее осуществлявшегося под контролем властей, сообщает газета El Universal.

Venex_jpb Венесуэльские боливары

«Благодаря закону текущая экономическая катастрофа будет преодолена, а полученные инвестиции будут направлены на социальные программы, осуществляемые Боливарианским правительством», — заявил президент ассамблеи Дьосдадо Кабельо.

Другой представитель ассамблеи, Орландо Камачо, заявил, что возможность для венесуэльцев покупать иностранную валюту поможет бороться со спекуляцией валют в стране.

Ранее, 1 августа, президент Венесуэлы Николас Мадуро признал за собой личную ответственность за экономический кризис в стране, который начался в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM, экономические проблемы в Венесуэле начали обостряться в 2013 году после смерти президента Уго Чавеса, а к началу 2014 проблемы достигли критического уровня. Это вызвало острую критику правительства, пришедшего вместо Чавеса президента Николаса Мадуро, что привело к политическому кризису.