Сумы, Украина, 2 августа, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Вечером 2 августа отец экс-депутата сумского городского совета Анатолия Жука нашел сына мертвым во дворе собственного дома, сообщает издание Strana.ua, ссылаясь на пресс-службу сумского отдела национальной полиции.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Бывший депутат получил два огнестрельных ранения — в спину и в голову. На месте происшествия найден пистолет.

На месте убийства работает полиция и сотрудники кинологической службы.

Напомним, в начале июля в Киеве было найдено тело заместителя начальника управления национальной полиции города Дмитрия Глушака. Полицейский также был убит двумя выстрелами из пистолета.

Читайте также: В Киеве застрелили высокопоставленного полицейского. Что известно?