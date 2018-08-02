Дамаск, 2 августа, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Развёртывание подразделений российской военной полиции на Голанских высотах полностью согласовано с израильской стороной, сообщает 2 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства Израиля в России.

Kremlin.ru Военная полиция РФ в Сирии

«Посольство Израиля в РФ подтверждает, что развёртывание сил российской военной полиции произошло после согласования с Израилем», — цитирует агентство заявление пресс-службы дипломатического представительства Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь постов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации дислоцированы напротив постов ООН на линии разграничения на Голанских высотах для исключения вероятности провокаций.

В сопровождении российских военнослужащих 2 августа 2018 года впервые за последние шесть лет миротворцы ООН патрулировали линию разграничения между Сирией и Израилем на Голанских высотах.