Москва, 2 августа, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Неизвестные отобрали у мужчины крупную сумму денег вечером 2 августа в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как уточняется, инцидент произошёл возле дома №12 по улице Мантулинская. «Пятеро неизвестных отобрали у мужчины 5 млн рублей и телефон, после чего скрылись на жёлтом такси», — сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, злоумышленники были вооружены предметами, похожими на пистолеты. Для поимки преступников в городе объявлен план «Перехват».

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт ограбления, отметив, что сумма похищенных средств в настоящее время устанавливается.