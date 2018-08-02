Вашингтон, 2 августа, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Президент США Трамп расстроен содержанием сообщений американских СМИ о его деятельности, заявила 2 августа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По ее словам, 90% сообщений СМИ о Дональде Трампе носят негативный оттенок, тогда как достижения и успехи — замалчиваются и игнорируются.

«Президент обоснованно расстроен тем, что 90% сообщений о нем — негативны, несмотря на отступление ИГ, рост экономики и восстановление значимости США в мире», — заявила Сара Сандерс и привела несколько примеров сообщений СМИ с неточностями и искажениями.

«От такой дезинформации, незаинтересованности и предвзятости СМИ президент расстроен», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность и заявления президента Трампа непрерывно используются во внутриполитической борьбе в США.