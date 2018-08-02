Ташкент, 2 августа, 2018, 21:02 — ИА Регнум. С 2018/2019 учебного года абитуриенты из Узбекистана могут поступить в высшие учебные заведения Таджикистана, сообщает 2 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на председателя комитета парламента Таджикистана Лутфию Раджабову.

Molbulak.ru Узбекские абитуриенты

По его словам, возможность была достигнута благодаря нескольким соглашениям между вузами двух стран. Кроме того, студенты могут доучиваться в учебном заведении соседней страны.

Заместитель председателя комитета молодежи и спорта при правительстве Таджикистана Дилноза Азмадзода сказала, что после визита в Душанбе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева было налажено сотрудничество с союзом молодежи Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.