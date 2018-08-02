Алеппо, Сирия, 2 августа, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Боевики неустановленного пока вооруженного бандформирования обстреляли из миномета один из жилых кварталов сирийского города Алеппо, сообщает 2 августа сирийское государственное информагентство САНА.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Алеппо. Сирия

По информации агентства, в результате обстрела три человека погибли и еще шестеро были ранены. Выпущенные боевиками мины разорвались в квартале Джамаият Аз-Захра.

Напомним, один из кварталов Алеппо подвергся обстрелу трое суток назад. Тогда были убиты двое мирных жителей.