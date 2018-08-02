В Сирии обстрелян боевиками город Алеппо. Есть жертвы
Алеппо, Сирия, 2 августа, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Боевики неустановленного пока вооруженного бандформирования обстреляли из миномета один из жилых кварталов сирийского города Алеппо, сообщает 2 августа сирийское государственное информагентство САНА.
Николай Тасоев ИА Красная Весна
Алеппо. Сирия
По информации агентства, в результате обстрела три человека погибли и еще шестеро были ранены. Выпущенные боевиками мины разорвались в квартале Джамаият Аз-Захра.
Напомним, один из кварталов Алеппо подвергся обстрелу трое суток назад. Тогда были убиты двое мирных жителей.