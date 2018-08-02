Сараево, 2 августа, 2018, 20:17 — ИА Регнум. В результате аварии на гидроэлектростанции в Боснии и Герцеговине погибли трое рабочих, ещё один получил тяжелые ранения, 2 авггуста передает агентство Associated Press.

(сс) prudnikov ГЭС

По сообщению местных СМИ, авария произошла на ГЭС вблизи города Бихач на северо-западе Боснии.

Авария не связана с прорывом плотины или выходом из строя турбин и не угрожает близлежащим населенным пунктам.

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